LIVE MN - Chelsea, Koulibaly: "Il Milan ha fatto un campionato fantastico. Giroud è molto pericoloso"

Oltre al tecnico Potter, tra poco parla in conferenza stampa allo Stamford Bridge anche il difensore Kalidou Koulibaly. Segui la conferenza su MilanNews.it

Su Giroud: "E' un giocatore importante e ha segnato tanti gol, ha lavorato molto bene col Milan che ha vinto lo Scudetto. E' un attaccante pericoloso, dovremo essere attenti perché può segnare in ogni momento. Sarà dura per noi difensori ma siamo pronti per vincere questa partita".

Sulla titolarità: "Non ho giocato tanto per il nuovo mister ma prendo le cose con calma, abbiamo tante partite da giocare, lavoro molto per la squadra e per dimostrare al mister che posso giocare di più. L'importante è che il Chelsea vinca domani perchè non abbiamo iniziato bene in Champions".

Sulla storia del Milan: "Hanno una squadra molto buona, è una squadra che ha vinto tante Champions, hanno fatto un campionato fantastico e hanno giocatori bravi e pericolosi. Dobbiamo essere consapevoli della qualità che hanno in attacco e difesa, sono bravi e dobbiamo essere attenti"

Su Aubameyang: "Grande attaccante, lo conosciamo, ma non solo lui anche gli altri sono pieni di talento e possiamo segnare. Dobbiamo essere bravi difensivamente e poi gli altri in avanti faranno il loro lavoro. Aubameyang sa segnare e speriamo di vincere con lui".

E' stato difficile adattarsi al calcio inglese? "E' stato difficile arrivare a Londra, al Chelsea, il livello è alto e dobbiamo sempre lavorare, il mio momento verrà. Continuerò a lavorare per dimostrare la mia passione, e non sono preoccupato. Vogliamo vincere domani".

Cosa ti manca dell'Italia? "Sono arrivato qui due mesi fa, mi manca un po Napoli ma è stata una mia scelta, volevo il Chelsea. Pensavo che sarebbe stato difficile per me, perchè giocare in Italia e in Inghilterra è diverso, ma ero già pronto. Sono molto felice di essere qui. Conosco il Milan ed è una squadra molto pericolosa che sa fare tutto. Ma anche il Napoli li hanno battuti quest'anno, abbiamo le chiavi per vincere questa partita. Spero che i tifosi napoletani saranno con noi domani".

Sei pentito della tua scelta? "Questo Napoli fa sognare, sono contento per loro sono un loro tifoso, ma sono felice di essere qui. Mi vogliono bene qui. Spero che il Napoli vinca lo scudetto, qui a Londra sono molto bene".

Termina la conferenza di Koulibaly