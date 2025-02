live mn Conceiçao: "Sapevamo di come era l'ambiente". Poi lascia la conferenza stizzito

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa dal "De Kuip" di Rotterdam al termine di Feyenoord-Milan, sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League e persa per 1-0 dai rossoneri.

Ci si aspettava altro...

"Sapevamo di come era l'ambiente, della loro aggressività, lo sapevamo. Sicuramente le partite diventano più facili se vinci i duelli. Siamo entrati in partita con una occasione per Reijnders, poi abbiamo preso gol... vabbè, cose che succedono. Non è stata una partita fortunata. Si doveva fare di più. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla almeno. Adesso basta, però: ho aspettato 15 minuti per parlare e ora vado via".

Conceiçao lascia la conferenza stampa dopo una sola domanda.