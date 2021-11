LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Cittadella-Milan (0-2) - Vittoria e passaggio del turno!

Ottima vittoria del Milan in Coppa Italia: grazie ai gol di Stapelfeldt e Giacinti le rossonere si portano prime nel proprio girone con Cittadella e Cesena. La squadra di Ganz, quindi, vola ai quarti di finale.

93' Finisce qui!

90' Tre minuti di recupero.

90' Ci prova Miotto dal limite dell'area, Corazzi blocca a terra.

86' Punizione di Tucceri: Corazzi blocca in due tempi.

83' Ora il Milan gestisce il match. Cittadella che non ci prova più.

77' Altro cambio tra le rossonere: escono Longo e Korenciova, entrano Miotto e Fedele.

73' Ci prova Longo, ma Corazzi è attenta e para.

65' Doppio cambio nel Milan: dentro Thomas e Selimhodzic, fuori Stapelfeldt e Adami.

59' GOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOL! Giacinti appena entrata realizza la rete del 2-0! Cross di Stapelfeldt per la nove rossonera, che a porta vuota non sbaglia.

52' Ci prova Stapelfeldt dalla distanza, palla fuori.

50' Cambio nel Milan: fuori Grimshaw, dentro Giacinti

45' Inizia il secondo tempo.

Un buon primo tempo delle rossonere, che attaccano per quarantacinque minuti consecutivi. La squadra di Maurizio Ganz, però, fa fatica a trovare spazi contro la difesa del Cittadella, ma alla prima disattenzione della difesa delle venete, il Milan non sbaglia e si porta in vantaggio con Stapelfeldt.

45' Fine primo tempo.

41' GOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Stapelfeldt a tu per tu con Corazzi non sbaglia, rossonere in vantaggio!

38' Che occasione per il Milan! Cross di Stapelfeldt, la difesa veneta respinge sui piedi di Longo, che di prima intenzione spara altissimo.

32' Continua il pressing offensivo del Milan, ma il Cittadella si difende bene.

25' Occasione Milan! Tiro-cross di Grimshaw, ma Corazzi interviene ed evita il gol

20' E' solo Milan in questo inizio di match.

15' Il Cittadella si fa vedere davanti con Francaros, ma la palla termina sul fondo.

7' Prima occasione per il Milan: cross di Tucceri per Longo, ma la deviazione dell'attaccate termina fuori.

1' Inizia il match!

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti al match di Coppa Italia Femminile tra Cittadella e Milan, seconda giornata del gruppo A. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Cittadella (4-5-1): Corazzi, Domi, Fracaros, Lattanzio, Ripamonti, Pizzicato, Masu, Peruzzo, Larocca, Vecchione, Toniolo. A disp.: Schiavo, Meneghetti, Lovato, Nurzia, Begal, Pantano, Zanni, Zannini, Mounecif. All.: Colantuono.

Milan (3-4-2-1): Korenciova; Fusetti, Agard, Arnadottir; Rizza, Grimshaw, Adami, Tucceri; Stapelfeldt, Longo; Jonusaite. A disp.: Giuliani, Codina, Bergamaschi, Giacinti, Selimhodzic, Fedele, Thomas, Cortesi, Miotto. All.: Ganz.