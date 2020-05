LIVE MN - Coronavirus, ripresa Serie A: inizia la settimana chiave. Milan, stamattina terzo giro di tamponi

14.15 - "Si potrà dialogare tranquillamente avendo rispetto per il direttore di gara: quindi confronto tra due persone, non uno contro quattro. Il rispetto parte proprio dalla distanza". A parlare così, in esclusiva ai microfoni di SportMediaset, è direttamente il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, il quale si sofferma su diversi punti soggetti a cambiamento dopo la pandemia: "Nella sala VAR ci saranno solo tre figure invece di quattro, così aumenteranno le distanze interpersonali. All'interno della cabina di regia, distanziati da plexiglass e con guanti e mascherine, ci saranno VAR, AVAR e operatore mentre lo spotter, che comunicava con la regia, rimarrà all'esterno". Così come i calciatori, infatti, anche gli arbitri attendono la data di ripartenza per la Serie A in modo da prepararsi, ma nel frattempo, Rizzoli pensa ad un ritrovo a Coverciano una settimana prima della ripartenza per allenamenti e controlli medici da protocolli, mentre un altro punto riguarda le trasferte (saranno fatte in giornata ma sempre salvaguardando i criteri di designazione): "La priorità è avere l'arbitro giusto per la partita giusta anche se dovremo tenere in conto come arriveranno allo stadio". Infine, l'idea di far parlare gli arbitri per spiegare le decisioni prese in campo non è abbandonata ma rimangono perplessità: "Se poi le parole vengono travisate, allora questo non favorisce l'apertura delle comunicazioni".

14.03 - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la nuova partita avviata ieri da Spadafora per la ripresa del calcio in chiaro, potrebbe far slittare l'inizio del campionato al 20 giugno rispetto alla prima data del 13, con conseguente chiusura della stagione prevista per il 9 agosto. Questo perché la Lega calcio sta già discutendo animatamente con i broadcaster che non hanno liquidato l'ultima rata prevista per i primi di maggio e quindi il nuovo tema "diretta gol" non farà altro che prolungare i tempi.

12.18 - Secondo quanto riferisce Sky, questa mattina i giocatori rossoneri si sono sottoposti a Milanello al terzo giro di tamponi dopo i due di settimana scorsa che hanno dato tutti esito negativo. I risultati di quelli di oggi dovrebbero arrivare nella giornata di domani.

11.24 - La ripresa adesso sembra davvero vicina, dopo che ieri il ministro Spadafora ha confermato le date del 13 o 20 giugno per la ripresa del campionato di Serie A. Il vertice con tutte le componenti del mondo del calcio italiano previsto per giovedì sarà lo snodo chiave per riprendere a giocare, ma intanto una proposta del rappresentante del governo, ha creato non poco imbarazzo tra i club che nel contempo stanno trattando con le tv per sbloccare l'ultima rata dei pagamenti andata a vuoto. Il ministro ha parlato di "modello tedesco" per trasmettere in chiaro "diretta gol", alludendo anche alla possibilità di cambiare la legge Melandri che aveva impedito questa possibilità per Juventus-Inter prima del lockdown. Le Lega non è molto d'accordo perché questa possibilità potrebbe far saltare parte della trattativa con Sky, Dazn e Img. Ancora è presto per sapere se questo sarà un nuovo campo di battaglia o se la proposta se la porterà via la prossima dichiarazione, ma intanto la Serie A resta in subbuglio in attesa di tornare in campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

11.12 - Quella che inizia oggi, sarà una settimana chiave per il calcio italiano. Sarà la settimana in cui si dovrebbe arrivare all'ufficialità della ripresa del campionato di Serie A, tema di discussione a livello Nazionale degli ultimi due mesi. Giovedì, il ministro Spadafora, insieme al presidente della Figc Gravina e quello delle Lega Dal Pino, ha previsto un summit dove le componenti del mondo del calcio dovranno fornire le ultime rassicurazioni al governo per il ritorno in campo. Domani invece è previsto il Consiglio di Lega dove si dovrà discutere di molti temi, tra cui i rapporti con le tv, ma anche i criteri per concludere la stagione in caso di nuovi contagi, ovvero quei famosi playoff e playout che, in base a criteri di classifica, piacciono o non piacciono. Non verranno prese decisioni perché è un tema da assemblea, che probabilmente andrà in scena venerdì dopo la data chiave del 28 maggio, quando una proposta potrebbe essere preparata per permettere successivamente al Consiglio Figc che si dovrebbe tenere il 3 o il 4 giugno, di accogliere le idee arrivate direttamente dai club. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

10.57 - In queste ore, il protocollo per la ripresa del campionato messo a punto da Figc e Lega sarà sottoposto al Comitato tecnico-scientifico del governo. C'è ottimismo sulla possibilità che gli scienziati dicano sì, anche perché per quanto riguarda il fronte sanitario, si è deciso di non avanzare nuove richieste per quanto riguarda i test da effettuare e sulla quarantena di squadra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

10.34 - L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Il calcio che riparte e l’abbraccio colpevole che non dovrà esserci". In Germania, dopo i gol, si sono visti diversi abbracci. Cosa succederà in Italia quando riprenderà la Serie A? Se lo chiede questa mattina il noto quotidiano milanese che riporta anche che ieri la FIGC ha inviato al Ministro Spadafora il protocollo per le partite di campionato.

10.33 - Niente sputi né abbracci o strette di mano. Pena, il cartellino giallo. È questa la misura, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, prevista nel protocollo sulla ripresa delle partite che ieri sera la FIGC ha trasmesso al Ministero per lo Sport contro possibili contatti a rischio contagio. Una previsione sulla scorta di quanto accaduto in Bundesliga, dove però sono comunque arrivati diversi contatti “proibiti” e non sanzionati. Rigidità e nuove regole anche per gli arbitri: tra le altre, lo spostamento della postazione VAR, che sarà messa dall’altra parte del campo rispetto alle panchine, per evitare “assembramenti” in caso di review.

10.22 - "Campionato al via, il 13 o il 20 giugno: decisivo il vertice con il governo". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero sulla ripresa del campionato: "eri la Figc ha trasmesso ai ministri Speranza (Salute) e Sport (Spadafora) il protocollo-gara (oltre a quello per gli allenamenti di squadra, che ha già avuto il lasciapassare del Comitato tecnico scientifico). Quaranta pagine in cui vengono spiegate le modalità con cui si svolgerà un match. Se non ci saranno obiezioni, bisognerà solo scegliere quando ricominciare".

09.47 - Il Milan, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Stefano Pioli, tornerà oggi ad allenarsi a Milanello e lo farà in maniera collettiva. L'unico rossonero che non è a disposizione del tecnico milanista è Franck Kessie che si trova ancora in quarantena. Lo riferisce Tuttosport questa mattina.

09.35 - "Ripresa Serie A? Il 13 e il 20 giugno sono le date possibili": queste parole, pronunciate ieri dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, fanno trapelare un certo ottimismo in merito alla ripartenza del campionato. Secondo il Corriere della Sera, il 20 giugno appare la data più probabile per la ripresa della Serie A, anche perchè, per giocare il 13, il governo dovrebbe cambiare l’ultimo decreto che vieta le manifestazioni sportive, anche a porte chiuse, fino al 14 giugno.

09.23 - "Quei campioni che salveranno il calcio dal crac". Questo il titolo sulla prima pagina de la Repubblica in taglio basso. Con Cristiano Ronaldo in foto, si fa riferimento alla possibile ripartenza dei vari campionati europei. Con i campioni del calcio pronti a tornare in campo, cercando di risollevare dalla crisi il mondo del pallone.

08.59 - "Gol per tutti" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio alle dichiarazioni del Ministro Spadafora. Gare in tv e due date per la ripartenza: 13 o 20 giugno. Il Ministro propone la trasmissione in chiaro di diretta gol, sul modello tedesco, per evitare assembramenti. La FIGC anticipa i tempi e invia al Governo il nuovo protocollo: giovedì il vertice per l'ok al campionato.

08.36 - "'Diamo i gol in chiaro': il Ministro sfida la A": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Spadafora conferma: "Si gioca dal 13 o dal 20 giugno". Il protocollo delle partite arrivato nelle sue mani con un giorno d'anticipo. E contro gli assembramenti rilancia un'idea provocatoria: diretta gol in tv. Club contrari e manca l'accordo con le tv.