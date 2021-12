LIVE MN - Dalle 19 siamo in diretta su Twitch! Il pre Napoli col dubbio Theo: le ultime di formazione

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

I TEMI E GLI OSPITI

Mancano due partite al termine del 2021 e domenica sera il Milan dovrà vedersela con il Napoli di Luciano Spalletti: non sarà una partita semplice, soprattutto per le tante assenze che coinvolgeranno le due squadre; per quanto riguarda i rossoneri, c'è il dubbio dell'ultimo minuto che riguarda Theo Hernandez: giocherà? Se sì, chi con lui? Vedremo le ultime di formazione, senza dimenticare gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Ne discuteremo dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Manuel Del Vecchio, Filippo D'Angelo e Pietro Andrigo; conduce Antonello Gioia.

