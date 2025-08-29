live mn Di Francesco: "Camarda non si ricordava cosa era successo. Saelemaekers mette in difficoltà chiunque"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è presente in conferenza stampa nel post Lecce-Milan.

Buon Lecce nella prima ora, poi un piccolo crollo...

"Ci sono situazioni in cui dobbiamo creare superiorità numerica ed essere più qualitativi per cercare di fare gol. Alle volte dobbiamo essere meno frettolosi nel giro palla. Sul calcio piazzato eravamo un po' troppo bassi, piccole situazioni su cui lavorare. Abbiamo dato battaglia, peccato. Loro hanno giocatori di gamba, che riconquistano e ripartono. Se non alzi la qualità fai fatica in alcune occasioni".

Difficoltà realizzative?

"Ci sono state occasioni che si potevano sfruttare meglio, siamo andati diverse volte al cross, potevamo essere più qualitativi. Continueremo a lavorare in questa direzione. Bisogna migliorare, ma non si possono concedere a squadre come il Milan piccole incertezze che possono portare a subire gol".

Salemaekers è stato bravo a sparigliare le carte

"Un giocatore che sa giocare a calcio, mette in difficoltà chiunque, non solo noi. Siamo partiti in difficoltà, poi la squadra ha trovato gli equilibri rispetto all'inizio. Abbiamo subito gol nel momento in cui tenevamo noi il pallino del gioco".

Come sta Camarda?

"Non si ricordava quello che era successo in campo. Gli ho chiesto il posizionamento su un angolo contro e non si ricordava cosa fosse successo: lì è scartato l'alert. Non si ricordava alcune cose. E l'ho sostituito immediatamente. Sta facendo dei controlli in ospedale".