LIVE MN - È la settimana di De Ketelaere? | Ne parliamo dalle 17 in diretta Twitch

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

A partire dalle 17:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Commenteremo insieme il mercato rossonero: De Ketelaere, Renato Sanches, Chukwuemeka e i due nomi per la difesa, Tanganga e N'Dicka. Come sempre i protagonisti sarete anche voi con i vostri messaggi in chat.

Ne discuteremo con voi dalle 17 alle 19 con Pietro Mazzara, Antonello Gioia, Manuel Del Vecchio e Gigio Torre da Casa Milan. Conduce: Rino De Niro

Campioni d'Italia, vi aspettiamo!