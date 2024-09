live mn Gabbia in conferenza: "Fonseca è stato bravo nel post Liverpool. Lo seguiremo fino alla morte"

Matteo Gabbia, difensore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Inter-Milan.

È il giorno più bello della tua vita?

"Uno dei più belli, ma sono davvero contento per la squadra. Arrivavamo da un momento in cui non eravamo felicissimi di quello che abbiamo fatto, ci siamo allenati bene e abbiamo preparato bene questa partita. Poi la squadra ha giocato in maniera fantastica".

Cosa è cambiato?

"Non è cambiato nulla: il nostro livello negli allenamenti è sempre stato alto e positivo, ma poi i risultati mettono i dubbi su tutto. Stasera abbiamo capito l'importanza di una serata così. Gli attaccanti sono stati fantastici in fase di ripiegamento. Deve essere un punto di partenza".

Cosa vi ha detto Fonseca?

"Il mister è stato molto bravo nel post Liverpool: ha preparato la partita nella maniera giusta, facendoci vedere cosa non era andato con il Liverpool e proponendoci la strategia vincente. Stasera bella vittoria anche per lui e per lo staff, loro prendono più critiche di quello che devono perché sul campo sbagliamo anche noi. Stasera vittoria di tutta la squadra. Il segreto di oggi sono stati gli attaccanti".

Tutti i rumors sono rimasti fuori da Milanello?

"Il nostro lavoro deve portare noi giocatori e lo staff a non dar peso a quello che è fuori, perché noi abbiamo i pensieri sulle partite, con aspettative e ansie. Fino all'ultimo giorno che avremo Fonseca lo seguiremo fino alla morte facendo il meglio possibile per noi stessi e per lui".