LIVE MN - Il Milan è di RedBird! Le parole di Cardinale, l'incontro con Maldini, l'obiettivo Enzo Fernandez: alle 17 ne parliamo su Twitch!

Sono arrivate le firme e le ufficialità, il Milan passa al fondo RedBird! Gerry Cardinale questa mattina è stato a Casa Mila per iniziare a porre le basi di questo nuovo corso rossonero incontrando Maldini, Gazidis, Scaroni, Massara e Pioli, per poi parlare in maniera informale alla stampa! Si va verso la piena conferma dell'attuale area tecnica!

Inoltre avremo con noi come ospite Giacomo Cobianchi, esperto di calcio argentino: con lui parleremo di Enzo Fernandez, centrocampista del River plate nel mirino dei rossoneri!

Ne discuteremo con voi dalle 17 alle 19 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Manuel Del Vecchio e Tiziano Palmieri; conduce: Gigio Torre.

