Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Lecce-Milan.

Che cosa ti può dare questo gol?

"Buona partita stasera. Fofana è un giocatore fantastico. Io mi trovo bene in questa posizione, anche se posso giocare in diverse posizioni. Abbiamo fatto una buona partita oggi dopo la brutta prova di settimana scorsa".

Com'è giocare con Modric?

"Giocatore incredibile. Brava persona, mi piace molto giocare con lui e ci aiuta molto".

Come ti trovi con Allegri?

"Spero che sia la migliore stagione della mia carriera. Voglio fare più gol e assist. Poi è più importante la squadra. Mi sento bene con il mister, lavoriamo tanto tatticamente, fisicamente. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto tanto lavoro fisico. Abbiamo buona sensazioni. La prima partita non è stata buona, ma stasera siamo andati molto meglilo. Ora c'è la sosta, lavoreremo duro e ricominceremo tra due settimane".

Quanto sono importanti per voi i tifosi?

"I nostri tifosi sono fantastici. Quando siamo sul campo, sentiamo tanta energia. Quello che ci danno i tifosi del Milan quando giochiamo è incredibile. L'anno scorso non è stato facile. Speriamo di fare sempre meglio per tornare tutti a tifare. Stasera già è stato incredibile".