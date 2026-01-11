live mn Ndour: "Se c'è rammarico dopo un pari contro il Milan vuol dire che possiamo fare grandi cose"

Cher Ndour, centrocampista viola, è presente in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

È cambiato lo spirito?

"La più grande differenza sta proprio nello spirito, nell'essere quadra dal primo all'ultimo minuti. Oggi ci stava soffrire ma lo abbiamo fatto tutti insieme. Peccato per il gol preso alla fine ma siamo sulla strada giusta".

Poteva essere una settimana perfetta...

"Abbiamo fatto gol nel finale con la Lazio, poi abbiamo avuto un calo di concentrazione. Oggi non credo sia stato quello, il Milan ha fatto un'ottima azione un grande gol. Ma siamo rimasti in partita fino alla fine e abbiamo avuto un ottima reazione".

Stai giocando molto...

"Ringrazio il mister per la continuità che mi sta dando e per la fiducia, mi trovo bene anche con Gudmundsson. Stiamo lavorando molto bene".

Come state?

"La squadra sta bene: se c'è rammarico dopo un pari contro il Milan, vuol dire che possiamo fare grandi cose. Forse abbiamo superato il brutto periodo: se continueremo a fare queste prestazioni, sempre in crescendo, riusciremo a uscire da questa brutta situazione. Sicuramente stiamo meglio fisicamente, ora abbiamo gamba in tutti i reparti. Chi entra ci sta dando una grossa mano e questo è sinonimo di essere gruppo e tutti sul pezzo: è ciò che vuole il Mister"

Un punto guadagnato o due persi?

"Nella situazione in cui siamo adesso, è un punto guadagnato".