LIVE MN - Pioli in conferenza: “Da quando sono al Milan questa è la miglior partita di Leao”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa dopo Salernitana-Milan:

Mister, come commenta questo successo a Salerno?

"E' stata sicuramente una vittoria meritata, abbiamo costruito tantissime occasioni da gol e avremmo potuto chiudere prima la partita per evitare di correre rischi che, fondamentalmente, non abbiamo corso. Nel ritiro prima della ripresa del campionato ci sono state alcune sconfitte che hanno fatto riflettere, ma andavano vissute con serenità perchè ho sempre avuto la consapevolezza delle potenzialità della mia squadra. Ho detto ieri in conferenza stampa che ero assolutamente convinto che avremmo fatto una gara di spessore, a tratti ho visto un Milan capace di esprimersi con qualità. Primo tempo ottimo, il doppio vantaggio ci ha permesso di gestire con personalità e carattere. E sono caratteristiche di cui abbiamo assolutamente bisogno se vogliamo provare ad essere vincenti nelle varie competizioni in cui siamo in corsa".

Come giudica la prova di Leao?

"Da quando sono arrivato è stata la miglior prestazione che ha fatto. La qualità, la rapidità e il fiuto del gol non li devo certo raccontare io oggi, lo elogio pubblicamente perchè ho visto un calciatore che ha lottato a tutto campo, che ha recuperato palloni, che ha dato una mano alla fase difensiva e che non si è risparmiato nei rari momenti in cui c'è stato da soffrire. Ora, però, ha mostrato il suo vero potenziale e ha il compito di dare continuità e di esprimersi sempre su questi livello".

Lei veniva a Salerno da ex, che sensazioni ha provato?

"Proprio ieri ci pensavo. Ero qui 20 anni fa, ero più giovane. Quanto tempo è passato. Conosco perfettamente le potenzialità straordinarie di questa piazza, il calore dell'Arechi non rappresenta certo una sorpresa per me. A maggior ragione siamo stati bravi a partire bene e a giocare con qualità e personalità a cospetto di un avversario aggressivo e che ha saputo sviluppare qualche buona trama di gioco".