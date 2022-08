LIVE MN - Pioli in conferenza: "Non abbiamo mai nominato l'Inter preparando il Sassuolo. Le prossime partite saranno diverse"

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa post Sassuolo-Milan: "Non è stato un Milan di qualità, tecnica e soprattutto di scelte. Abbiamo giocato un calcio troppo frenetico, non siamo riusciti a leggere bene la partita e gli atteggiamenti degli avversari e questo ha complicato la partita, l'ha fatta diventare sporca, arruffona e con poco ritmo, abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi. Siamo partiti bene, l'inizio mi è piaciuto tantissimo, poi abbiamo perso lucidità e abbiamo avuto troppa fretta nella ricerca della porta avversaria".

Il Sassuolo si è abbassato, ha determinato tanto questo aspetto?

"Siamo noi che determiniamo l'atteggiamento dei nostri avversari. Io credo che il Sassuolo sia partito aggressivo, poi quando ha visto che trovavamo gli spazi si è abbassata come ha fatto l'Atalanta e siccome siamo una squadra matura dobbiamo cambiare l'atteggiamento anche in base all'avversario e siamo stati troppo frettolosi".

Cosa ha detto alla squadra?

"Ho già visto i giocatori, hanno parlato più loro. Siamo stati poco qualitativi e poco lucidi, sono consapevoli ed è importante. Io penso che le prossime partite saranno diverse".

De Ketelaere falso nueve può essere un'idea per il futuro?

"Lui ci ha giocato, gli piace giocare lì e credo possa essere una buona soluzione, poi ho visto Giroud stanco e ho provato a dare meno punti di riferimento e più combinazioni con Adli: qualcosina abbiamo fatto ma non siamo stati così efficaci".

È mancata la ferocia di 100 giorni fa?

"No, se cominciamo tutte le volte della partita dell'anno scorso, giocheremo il derby e parleremo ancora dell'anno scorso, ma è un'altra storia. Negli ultimi due mesi del campionato abbiamo vinto abbastanza nettamente col Sassuolo perché eravamo in una condizione fisica e mentale eccellente. Dobbiamo lavorare durante la partita e poi abbiamo le qualità per vincere. Sono aumentate le nostre aspettative e dobbiamo reggerle, ma è giusto così, è un privilegio. A me non sono piaciute le tante interruzioni, potevamo vincere e anche perdere, però tutti sti fischi, queste interruzioni, non giochiamo a calcetto dove non c'è il contatto, il contatto c'è. Io parlerei di un Milan poco lucido ma non poco determinato".

Chi ti è sembrato più dispiaciuto dopo oggi?

"Ma tutti, noi gioiamo insieme, ci stimoliamo a vicenda e quando non ci riescono le cose nel miglior modo sa quanto siamo dispiaciuti ma al tempo stesso determinati in vista delle prossime".

Questa sfida è stata influenzata dal derby? Come si lavorerà invece nei prossimi due giorni...

"Sarebbe stato grave se avessi aumentato i carichi prima del Sassuolo, abbiamo preparato la sfida con il Sassuolo senza mai nominare quella con l'Inter. Abbiamo fatto recupero dopo il Bologna e abbiamo provato a preparare bene la partita dal punto di vista tattico. Dire qualcosa alla squadra per il derby sarà facile, è un derby, la rivalità è alta e sappiamo che al di là della classifica, che ora è parziale, quanto possa pesare il risultato e la prepararemo nel migliore modo possibile".

Adesso si dirà: troppi cambi. Forse chi non è abituato a giocare ha portato a queste difficoltà?

"Non credo, hanno giocato giocatori titolari del Milan. La squadra non è stata poco equilibrata, non è stata in campo con poco ordine, siamo stati poco qualitativi, abbiamo fatto una partita brutta e scontrosa, ma non di alta qualità. Quando vinciamo ho fatto le scelte giuste, se non vinciamo no, ma è giusto così".