Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è presente in conferenza stampa al termine della sfida contro il Milan, valida per la ottava giornata del campionato di Serie A e terminata 1-0 in favore dei rossoneri.



Partita strana... Udinese danneggiata?

"Congratulazioni al Milan per questa vittoria. Io non sono felice del risultato, non sono felice dei primi 30 minuti. Poi abbiamo giocato con molta più confidenza. Non sono felice del risultato finale, ma penso che noi abbiamo provato, specialmente nel secondo tempo, a giocare a calcio ed è stata una partita a senso unico. Poi non siamo stati fortunati per le decisioni arbitrali. Non le voglio commentare, ormai è andata".

Non ha visto la giusta fame?

"Non è facile giocare contro squadre così basse, non siamo il Manchester City... Peccato non tornare a casa con un pareggio".

Iker Bravo deve ancora maturare?

"È in un buon momento e gli ho dato la possibilità di giocare. Purtroppo non avevo a disposizione Thauvin. Iker ci ha provato, è molto giovanissimo e all'inizio della sua carriera. Deve lavorare duro".

Perché non ha messo subito le tre punte?

"Oggi avremmo potuto anche giocare con 7 attaccanti, ma se il tempismo nel posizionarsi in area fosse stato lo stesso non avremmo segnato comunque. Mi aspettavo qualcosa di più dal Milan anche in 10 uomini, vista la qualità della squadra, invece hanno fatto contenimento. Quindi, a maggior ragione, vuol dire che l'Udinese ha fatto una buona partita se il Milan ha scelto di fare solo contenimento".

