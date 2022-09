Liverpool shock: "Attenzione tifosi, a Napoli rischiate furti, rapine e aggressioni"

Tramite uno dei propri account ufficiali Twitter, il Liverpool ha diramato un avvertimento ai propri tifosi destinato a far discutere in vista della sfida al Napoli di domani: "I fan dovrebbero aggregarsi in aree pubbliche ed evitare di isolarsi in aree lontane dal porto della città. Raccomandiamo fortemente di evitare il centro città, ma se scegliate di visitarlo, siate consapevoli che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni".

Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault.