Lletget su Ibra: "Difficile giocare contro di lui, ma giocarci insieme è peggio"

Sebastian Lletget, centrocampista argentino, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai micorfoni di BSI: The Podcast. I due sono stati compagni di squadra nei Los Angeles Galaxy: "Ora nello spogliatoio c'è sicuramente un'atmosfera migliore. Prima non eri libero, era frustrante... ti faceva venir voglia di toglierti le scarpe e lasciare il campo. Giocare contro di lui è difficile, ma giocare con lui è ancora peggio". Il centrocampista ha poi raccontato dell'episodio in cui fu allontanato da Zlatan mentre i due erano vicini in barriera: "Per me è una follia assoluta fare una roba del genere ad un tuo compagno di squadra. È stato uno di quei momenti in cui ha mostrato a tutti chi è veramente".