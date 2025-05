Llorente è sicuro: "Seguirei Conte in qualsiasi squadra decidesse di allenare"

Questa sera ci si gioca lo Scudetto. Da una parte il Napoli che ospita il Cagliari al Maradona e che conserva un punto sull'Inter che, dall'altra parte, sarà ospite del Como. Forte dell'assenza dalle Coppe e imponendo la propria esperienza Antonio Conte è arrivato a giocarsi lo Scudetto negli ultimi 90 minuti con una squadra che la scorsa stagione arrivò decima. A parlare molto bene del tecnico leccese Fernando Llorente, suo ex calciatore, a Tuttosport.

Le parole di Llorente su Conte: "Uno degli allenatori più importanti della mia carriera. Quello che sta facendo a Napoli è un vero miracolo. Un’impresa pazzesca, specie se consideriamo che a gennaio gli hanno venduto Kvaratskhelia. Eppure sono lì a lottare con l’Inter che è una squadra fortissima. Non mi aspettavo un cammino simile del Napoli dopo il decimo posto dell’anno scorso. Ma del resto, Antonio è un vincente, riesce sempre a entrarti in testa in poco tempo. Ti contagia con il suo modo di essere".

Poi continua: "Prima di tutto la sua umanità: è una persona straordinaria. E lo si evince da come tratta i suoi giocatori. Poi adoravo i suoi metodi: lavora tantissimo sulla tattica per fare in modo che ogni singolo giocatore conosca a memoria i movimenti del compagno. E per ultima, la cattiveria che riesce a trasmetterti. Ricordo quando vincemmo lo scudetto a quattro giornate dalla fine: volevamo solo festeggiare eppure lui ci richiamò subito all’attenti dicendoci che dovevamo giocare le successive partite con il coltello tra i denti. Vincerle tutte, insomma. È fatto così, ed è la sua forza".

Infine la domanda, in quale realtà di Serie A si vedrebbe meglio oggi? "Non ho dubbi: seguirei Antonio Conte, in qualsiasi squadra decidesse di allenare"