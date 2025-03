Lo sfondo di Evani: "Vorrei avere un’opportunità di lavoro visto che la danno a tutti"

Intervenuto negli studi di 7Gold, l'ex calciatore Albertico Evani, leggenda del Milan tra le altre cose, si è lasciato andare ad uno sfogo legato alla suo periodo di inattività che va avanti dal luglio 2023, data della fine del suo rapporto con la Nazionale italiana:

"Dopo la nazionale non mi ha chiamato nessuno. Vorrei avere un’opportunità di lavoro visto che la danno a tutti mi basterebbe una volta anche a me. Se mi riferisco a qualcuno in particolare? Basta che ti guardi intorno, c’è da dire che a qualcuno ne danno più di una ma a me ne basterebbe una”.