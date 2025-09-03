Loftus-Cheek sincero: "Mi ero completamente dimenticato della nazionale, preso dal tifo"

Ruben Loftus-Cheek torna in Nazionale dopo 7 anni. Il centrocampista rossonero è stato convocato dal CT Thomas Tuchel per questa sosta e oggi ha parlato in conferenza stampa.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in conferenza stampa:

Sull'emozione di essere in Nazionale:

"Me ne ero completamente dimenticato, ero preso dal tifo. È passato molto tempo. Facevo parte della squadra del 2018 e anche la stagione successiva ero stato convocato, ma sono sempre rimasto fuori per infortuni, e poi naturalmente ho subito la rottura del tendine d’Achille. Siamo stati così vicini nel 2018 e i ragazzi ci sono andati incredibilmente vicini anche negli anni successivi. È stato snervante guardare quelle partite e ci è mancato davvero poco. Per il futuro speri che possiamo arrivare fino in fondo".

LOFTUS RIGENERATO

Sin dalla sua primissima conferenza stampa come direttore sportivo del Milan, il dirigente albanese Igli Tare ha messo in chiaro le cose su Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Diavolo, identificato come il giocatore che avrebbe potuto raccogliere l'eredità pesante di Tijjani Reijnders in mezzo al campo. Più recentemente Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato di come dal britannico e da Fofana (l'altra mezzala) si aspetti un totale di 15 gol circa.

Oggi il Corriere dello Sport si concentra proprio su questo tema, legato a Lofuts-Cheek che ha già trovato una rete in questo campionato e che dopo due mesi di cura Allegri ha anche ritrovato la Nazionale dopo sette anni di assenza. Il titolo del quotidiano mette in chiaro le cose: "Loftus, la missione del gol. Allegri gli ha chiesto più incisività". L'obiettivo dell'ex Chelsea è di tornare quantomeno ai livelli della sua prima annata in rossonero, in cui fu davvero determinante e decisivo anche in zona gol. Le basi messe in quest'estate sembrano già essere molto positive.