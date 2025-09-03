Il padre consiglia il figlio: "Quello che è successo a Santi deve rafforzarlo, deve tirare la bestia che è in lui. Dipenderà tutto da lui"

Il papà di Santiago Gimenez, Christian, ex calciatore e attuale allenatore, è stato intervistato da ClaroSports, media sportivo messicano, sul momento del figlio, reso confusionario dalle sue prestazioni in campo e dalle insistenti voci sul suo addio al Milan poi non realizzatosi.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Come ha reagito Santi a questa situazione?

"Dobbiamo stare tranquilli. Quello che è successo deve rafforzarlo, deve toccare l’orgoglio di Santi dopo tutto questo, deve tirare fuori la bestia che è in lui. Il Milan è un club importante e ti chiede tanto. Lui ci ha dato tanta tranquillità: ci ha insegnato come comportarci con alla sua età, tenendo calmi i nervi, gestire le emozioni. La carriera del calciatore è breve e credo che abbia molto margine di crescita. Sono rassicurato non solo da ciò che vedo in campo, ma anche da ciò che vedo fuori. Dipenderà tutto da Santi. Alla fine, credo che dipenda da dove vuole andare. È in un club che ama, ma se se ne va, la vita non è finita".

GIMENEZ RIPARTE DA ZERO

Non si può dire che per Santiago Gimenez sia stata un'estate semplice. Il centravanti messicano, che ha vinto la Gold Cup con il Messico ma giocando poco, è rientrato a Milanello a inizio agosto, diverse settimane dopo rispetto al resto dei compagni di squadra, e lo ha fatto in un clima molto incerto con il club alla ricerca di una punta e che sembrava averlo scaricato. Non una situazione tanto lontana dalla realtà, dal momento che fino all'ultimo il Milan ha provato lo scambio con Dovbyk insieme alla Roma o comunque di farlo partire per fare spazio a un nuovo attaccante.