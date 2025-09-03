Gattuso: "Sono un uomo di pace, mi auguro che la pace ci sia in tutto il mondo, fa male al cuore vedere civili e bambini che lasciano la vita"

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 01 SET - "Sono un uomo di pace, mi auguro che la pace ci sia in tutto il mondo, fa male al cuore vedere civili e bambini che lasciano la vita; dopo però facciamo un altro mestiere, il presidente Gravina si sta dando da fare per trovare soluzioni per riuscire a fare la gara a Udine con Israele in modo perfetto". Lo ha detto il neo ct Gennaro Gattuso durante la prima conferenza a Coverciano. "Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare, purtroppo c'è una guerra in atto e questo fa male", ha rimarcato Gattuso. (ANSA).