Portiere 13enne picchiato: il presidente della Volpiano Pianese ritira la squadra

(ANSA) - TORINO, 03 SET - La società di calcio Volpiano Pianese ha comunicato la decisione di ritirare la propria squadra Under 14 dal torneo Super Oscar. Lo ha comunicato il presidente Massimo Gariglio dopo il grave episodio di domenica scorsa a Collegno, nel Torinese, dove un genitore della squadra avversaria è entrato in campo picchiando il portiere 13enne del Volpiano. "Una scelta sofferta, ma dettata dalla volontà di comprendere fino in fondo quanto è accaduto, oltre che di preservare la serenità e la crescita del nostro gruppo squadra, messo a dura prova dai recenti episodi - dice il presidente - la nostra società ha sempre creduto fermamente nei valori dello sport. Proprio per questo, quando tali valori vengono meno in maniera così grave, riteniamo necessario fermarci e riflettere".

Il comitato organizzatore del torneo, intanto, oltre a condannare i gravi fatti avvenuti al termine della partita Carmagnola-Volpiano Pianese, attende le decisioni del giudice federale e, nel frattempo, sta analizzando quanto accaduto: "Ribadiamo con forza l'impegno di tutte le società organizzatrici: il calcio giovanile deve rimanere un luogo di crescita, di sicurezza e di rispetto per tutti i ragazzi e le loro famiglie. Siamo sicuri che oggi non basta solo un segnale punitivo: serve una reazione anche formativa, che ci obblighi a fermarci ed a interrogarci. Nelle prossime ore verranno comunicate le determinazioni assunte in merito". (ANSA).