Salvini: "San Siro senza le curve non è San Siro"

Il Ministro Matteo Salvini, grande tifoso milanista, ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportItalia: "Diciamo che rimpiango il Milan di qualche anno fa. Ma non come vittorie, come immagine, come bandiera. I problemi non sono in campo o in panchina, ma ai piani superiori. In questi anni non ho visto idee chiarissime. A proposito di spettacolo, mi piacerebbe che tutto il pubblico, non violento ovviamente, possa tornare a tifare. San Siro senza le curve non è San Siro.

Tenere fuori a vita dagli stadi i delinquenti, gli spacciatori e i teppisti sì, ma non permettere di portare dentro allo stadio una bandiera, una sciarpa, un tamburo, i microfoni per i cori quello no. Il Milan in casa senza la sua curva non è il Milan, così come l'Inter e le altre squadre. Spero che le società abbiano la volontà di espellere i violenti, ma senza perdere il tifo più caldo e colorato. Molti vengono a San Siro per sentire i cori, anche perchè l'anno c'era poco da vedere in campo, era più interessante quello che si vedeva fuori dal campo (sorride, ndr)".