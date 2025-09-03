Milan, Leao "vede" il Bologna. Dove lo schiererà Allegri?

Arrivano notizie positive da Milanello in merito alle condizioni di Rafael Leao, che sta recuperando dall'nfortunio muscolare rimediato a metà agosto nel match di Coppa Italia cotnro il Bari: anche oggi il portoghese ha proseguito il suo lavoro personalizzato, ma tutto procede bene e settimana prossima è previsto il suo ritorno in gruppo.

QUALE POSIZIONE? - Massimiliano Allegri, dopo aver rinunciato a lui nelle prime due gare di campionato, potrà quindi riaverlo a disposizione dopo la sosta nella gara casalinga contro il Bologna. Leao è assolutamente centrale nel progetto tecnico dell'allenatore livornese, anche se c'è grande curiosità per capire in che posizione verrà schierato. Molto dipenderà dal modulo che sceglierà il tecnico milanista: in caso di 3-5-2 verrebbe schierato come seconda punta al fianco di uno tra Pulisic, Gimenez e il neo arrivato Nkunku. Con il 4-3-3, il portoghese partirebbe come al solito dalla fascia sinistra, ma non è escluso nemmeno che possa essere impiegato da punta centrale, con Nkunku a sinistra e Pulisic a destra.

AL CENTRO DEL MILAN - Al di là della posizione in campo, quel che è certo è che Rafa sarà centralissimo nel Milan di Allegri, con quest'ultimo che è convinto che questa possa essere finalmente la stagione della sua definitiva consacrazione. Durante il pre-campionato si è visto fin da subito un Leao diverso soprattutto a livello di atteggiamento che è sempre stato il suo tallone d'Achille. Dopo la sosta potrà tornare finalmente in campo e la speranza è che possa fin da subito trascinare di nuovo il Diavolo con le sue giocate, i suoi gol e i suoi assist.

