Milan Femminile, Soffia: "Sfida contro la Roma per me speciale, vogliamo alzare il nostro livello"

Intervenuta così ai microfoni di Sky Sport, l'esterno offensivo del Milan Femminile Angelica Soffia ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro la Roma, club in cui ha militato per quattro stagioni, valida per la seconda giornata di Serie A Women's Cup. Di seguito le sue parole:

Sulla sfida contro la sua ex squadra e il momento del Milan

“Ogni volta che giochiamo contro la Roma per me è particolare, mi è rimasta nel cuore avendoci giocato quattro anni e i tifosi sono incredibili con me ogni volta che torno a giocare lì. Ha un sapore diverso e mi stimola molto. Ci siamo preparate meglio che col Sassuolo, abbiamo dovuto sistemare le cose anche perché abbiamo perso alcune giocatrici e altre sono infortunate. Vincere qualcosa è una cosa di cui parliamo da diverso tempo, dobbiamo essere tutte sulla stessa barca perché solo così possiamo portare un trofeo in bacheca. A livello personale voglio migliorarmi, alzare l’asticella e poi raggiungere la Champions con il club".

Sulla Roma

"Loro arrivano da belle vittorie in Champions e nella prima giornata che gli danno tanta voglia di vincere ancora. Come si dice 'vincere aiuta a vincere'. Noi dobbiamo avere lo stimolo di restare attaccate a questa competizione e prenderci qualcosa dopo il ko col Sassuolo".