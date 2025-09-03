Serena: "Allegri sa come si vince ed è molto concreto"

L'ex attaccante rossonero e commentatore televisivo Aldo Serena, questa mattina è stato intervistato dal Corriere della Sera, edizione di Milano, per esprimere il suo parere e i suoi commenti sul calciomercato che si è appena concluso. Il suo focus è rimasto sulle diverse squadre lombarde che popolano il campionato di Serie A: oltre a Milan, Inter e Atalanta quest'anno c'è la neopromossa Cremonese che ha preso il posto del retrocesso Monza di Adriano Galliani.

Le parole di Aldo Serena sul mercato del Milan: "Voto? Dico 9 per il centrocampo e 5 per difesa e attacco. Direi che il mercato del Milan è stato contraddittorio. A centrocampo il Milan ha giocatori di qualità come Modric, Ricci, Rabiot e Jashari. Massimiliano Allegri avrà l'imbarazzo della scelta. Manca, però, un centrale di difesa con esperienza che possa guidare la retroguardia rossonera e la punta. Quello che dovrebbe essere il bomber. Però è una squadra che ha un allenatore esperto. Allegri sa come si vince ed è molto concreto".