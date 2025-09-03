Milan-Como in Australia? Ceferin: "Non siamo contenti, squadre europee dovrebbero restare in Europa"

vedi letture

La pausa per le Nazionali prende quota nel movimento del calcio italiano e non solo, ma nel frattempo sembrano nascere nuove situazioni che potrebbe cambiare il destino e la stagione di molte squadre.

Infatti, in attesa che la Lega Serie A attenda la decisione finale della Uefa, attesa per l'11 settembre, il presidente Aleksander Ceferin prende posizione contro l'ipotesi di giocare Milan-Como a Perth, in Australia. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Non siamo contenti, ma per quanto abbiamo verificato dal punto di vista legale non abbiamo molti margini se le federazioni sono d’accordo - le parole del numero uno della confederazione europea a Politico -. In questo caso entrambe hanno dato il loro consenso (il riferimento è anche alla Liga visto che il 20 dicembre dovrebbe disputarsi Villarreal-Barcellona a Miami, ndr). Resta il fatto che in futuro dovremo discuterne molto seriamente, perché il calcio europeo dovrebbe essere giocato in Europa: i tifosi devono poter seguire le partite in casa, non tutti possono andare in Australia o negli Stati Uniti".

Ceferin ha poi detto

"Apriremo questa discussione anche con la Fifa e con tutte le federazioni, perché non credo sia una buona soluzione. Se si tratta di un’eccezione o c’è un motivo specifico, può andare ma, in linea di principio, le squadre europee dovrebbero restare in Europa, perché i loro tifosi vivono qui. È una tradizione importante".