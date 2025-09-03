Tacchinardi su Modric: "Che bello vederlo giocare, gioca un calcio di un altro livello"

vedi letture

Ospite negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha esaltato così Luka Modric: "Che bello vedere giocare Modric, è un giocatore determinante. Vorrei vederlo giocare tutte le sere perchè mi farebbe andare a letto sereno. Gioca un calcio di un altro livello. E la sua qualità è indispensabile per una squadra come il Milan. Nei momenti difficili, palla lui e palla in banca".

Intervistato da SportMediaset, Samuele Ricci ha raccontato cosa vuol dire allenarsi con un campione come il croato: "E' un privilegio. Vedi che ha davvero qualcosa di diverso rispetto agli altri, anche nella semplicità di quello che fa, come quando tocca la palla con l'esterno, lo fa come se fosse una cosa normale. Non sbaglia mai un posizionamento, anche magari non facendo tantissimi metri sul campo, questo fa capire che non è importanti muoversi tanto, ma sapersi muoversi bene. Solo osservandolo riesci a captare le cose che fanno la differenza".

