Loftus-Cheek, voglia di Milan e di riscatto: rileggi la sua intervista prima di Milan-Napoli

Rubén Loftus-Cheek, protagonista dell'ultima puntata di CBS Sports Golazo, ha parlato così dei suoi compagni Christian Pulisic e Luka Modric. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Un giocatore che è in forma straordinaria è Christian Pulisic. Avete lavorato insieme in diverse squadre, cosa hai notato di speciale in lui e perchè è così in forma in questo momento?

"Christian lavora duro, molto duro ogni giorno, allena la finalizzazione, i rigori, vuole essere un giocatore in grado di influenzare le partite. Una cosa che dico di Christian nelle ultime due stagioni in cui sono stato con lui è che è stato davvero consistente nelle partite con i suoi numeri, si è fatto vedere quando contava con grandi gol e grandi prestazioni nelle partite importanti e lo si vede migliorare partita per partita. Io penso che abbia ancora molta strada da fare per crescere perchè ha un potenziale enorme. Avere Christian in squadra è fantastico, siamo molto amici fin dai tempi del Chelsea quindi sono molto contento di vederlo crescere così e vedere che è diventato un giocatore di altissimo livello".

