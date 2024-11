Loftus si candida a una maglia da titolare con la Juve: è il jolly di Fonseca

In vista della gara di sabato pomeriggio contro la Juventus, alle 18 a San Siro, il tecnico rossonero Paulo Fonseca pensa a come sorprendere Thiago Motta da un punto di vista tattico. Il Milan, non è una novità anzi è una costante da parecchio tempo già con Stefano Pioli, soffre enormemente in difesa e ha la necessità di trovare equilibrio e copertura in modo tale da evitare prestazioni come quelle di Cagliari in cui concedi tre gol e avrebbero potuto essere anche di più.

La Gazzetta dello Sport questa mattina indica come jolly per Fonseca il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto viene riportato, il MIlan potrebbe schierarsi anche con una linea a 3 di centrocampo per garantire più copertura al reparto arretrato. Il dubbio è questo: 4-3-3 o 4-2-3-1? In ogni caso dovrebbe esserci Loftus-Cheek: o come mezzala o come trequartista con Pulisic che verrebbe messo nuovamente a destra. Il fatto di essere rimasto a lavorare con Fonseca in questi ultimi giorni, depone a favore del centrocampista britannico.