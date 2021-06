London Calling, i Nirvana, Un Amore così Grande. E Wembley è tutto azzurro

Tutto pronto da Wembley per Italia-Austria, ottavo di finale di Euro 2020. Tra pochissimo il via alla gara, intanto nel prepartita, oltre all'immancabile colonna sonora degli Europei con gli U2, hanno suonato i Clash con London Calling, i Nirvana e la canzone degli azzurri, Un Amore Così Grande nella versione dei Negramaro. E poi, in una Wembley piena di tifosi dell'Italia, residenti in Inghilterra, immancabile Seven Nations Army.