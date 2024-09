Lopetegui avvio flop al West Ham: 4 punti in 5 partite e tre sconfitte su tre in casa in Premier

Sembrano lontani quei piacevoli ricordi da campione d'Europa con le Nazionali Under 19 e 21 spagnole, per non parlare dell'incredibile cavalcata della stagione 2019-20 che lo ha portato a sollevare in cielo il trofeo dell'Europa League con il Siviglia. Il viaggio di Julen Lopetegui al timone del West Ham si sta rivelando piuttosto turbolento, con soli 4 punti in 5 partite e il 14esimo posto in Premier League sotto gli occhi di tutti. E oggi è arrivata un'altra batosta, in casa e per 3-0, dal Chelsea. Si tratta del peggior avvio nella storia degli Hammers.

Di seguito il commento demoralizzato del tecnico spagnolo a BBC MOTD: "È sicuramente una brutta giornata. Abbiamo perso una partita in cui avevamo grandi aspettative di competere molto meglio. Abbiamo subito dei gol morbidi. Prima del primo gol - ha continuato l'analisi - abbiamo avuto una chiara occasione con Kudus, ma dopo dobbiamo essere più costanti e non possiamo accettare questa azione. Per competere in Premier League bisogna essere più costanti. Abbiamo avuto più palla di loro, ma l'unica statistica che conta è che loro hanno più gol. Il terzo gol è stato fondamentale e nell'intervallo pensavamo che un gol sarebbe stato fondamentale per crederci. È vero che abbiamo sofferto all'inizio del secondo tempo”.

Sulle tre sconfitte consecutive in casa in campionato: “Non ci sono scuse. In tutte possiamo essere più costanti. Dobbiamo essere onesti e sapere che dobbiamo migliorare, questo gruppo e i giocatori miglioreranno. L'unica cosa che dobbiamo dire ai tifosi è grazie. Dobbiamo dare loro qualcosa e l'unica cosa che puoi dare è il tuo meglio".