Lorenzo Buffon: "Maignan mi piace molto, è da Milan"

vedi letture

Il Milan questa sera è chiamato all'impresa nella tana del Real Madrid. I rossoneri scenderanno in campo alle 21 in occasione del quarto turno del girone unico di Champions League e proveranno a mettere i bastoni tra le ruota ai Campioni d'Europa che, pur non vivendo un gran momento di forma, sono comunque una squadra dai valori importantissimi. Per parlare un po' di Milan la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex portiere rossonero Lorenzo Buffon, oggi 94enne

Le parole di Lorenzo Buffon su Mike Maignan: "Vedo tutto, sono sempre davanti alla Tv. Con il Monza ha fatto una parata strepitosa. Mi piace molto, è un ottimo portiere. Poi è da Milan. Anche se io faccio il tifo per gli italiani. Somno bravi Carnesecchi, Di Gregorio. E Meret, non perché è friulano come me..."