Lotta Scudetto, Canovi: "Milan e Atalanta vengono dopo Inter, Napoli e Juve"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’avvocato Dario Canovi ha rilasciato queste dichiarazioni sul presente che si vive in casa Milan dopo le tre vittorie consecutive in A. Le sue considerazioni:

"Milan ritrovato? Secondo me si. Non giochi come contro l’Inter se la squadra non recepisce i tuoi concetti. Fonseca si è fatto capire. E così il Milan si è rimesso in carreggiata, l’ultima vittoria contro il Lecce è un altro segno tangibile. Le favorite rimangono altre. Ma Milan e Atalanta vengono dopo Inter, Napoli e Juve. Bisogna aspettare qualche altra partita per capire cosa manchi. È ancora un po’ presto per pensare al mercato".