Luca Lucci: "Per l'ennesima volta un Milan anonimo, noioso, privo di idee, mordente. Incapaci di attaccare se non nello stesso modo e confuso nel difendere. Che non diventi la normalità"

Oggi alle 00:31