Lukaku contro Gimenez, Scarlato: "Il messicano è più mobile e non dà riferimenti"

Nel corso di 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Scarlato, allenatore ed ex calciatore del Napoli. L'ex giocatore partenopeo ha parlato della situazione della squadra di Conte e, inevitabilmente, ha toccato il big match tra Napoli e Milan in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. Le sue parole, riportate da Tuttonapoli.net.

Da ex difensore, domenica preferirebbe marcare Romelu Lukaku o Gimenez?

"Domanda interessante! Hanno caratteristiche totalmente diverse. Avere un punto di riferimento per un difensore può essere un vantaggio, ma Lukaku è un po' come Vieri ai miei tempi: anche se sai cosa farà, ti supera comunque, perché ha una forza fisica incredibile, è bravo a smarcarsi e a girarsi sul difensore. Gimenez, invece, è più mobile e non ti dà riferimenti precisi. Sarebbe una bella sfida."