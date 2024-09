Lupo: "Il Milan non ha ritmo, non ha risolto i problemi dell’anno scorso e qualche screzio c’è stato"

“Fonseca? Mi stupirebbe se dopo poche giornate venisse esonerato. Fonseca è stato preso per un certo tipo di progetto. Bisogna dargli tempo”. Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, direttore sportivo, ex tra le altre di Sampdoria, Torino, Palermo e SPAL.

Le voci raccontano che Fonseca sia a rischio e che si giochi tanto in queste settimane.

“Che sia oggetto di critiche ci può stare. Il Milan non ha ritmo, non ha risolto i problemi dell’anno scorso e qualche screzio c’è stato, la vicenda Theo Hernandez-Leao non è stato un fattore positivo. L’esonero però sarebbe un fallimento non solo per Fonseca ma anche per i dirigenti che lo hanno scelto”.

Scudetto: Inter in pole?

“L’Inter è oggettivamente superiore a tutti. La Juventus però può essere la principale antagonista e sarà una concorrente forte fino alla fine. Per la qualità e l’ampiezza della rosa direi Inter”.