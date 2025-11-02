Lutto nel calcio: è scomparso Giovanni Galeone, storico maestro di Allegri

Lutto nel mondo del calcio. È morto Giovanni Galeone. L’ex calciatore e allenatore di Pescara e Napoli tra le tante aveva 84 anni. Storico intenditore di calcio, Galeone è stato maestro e mentore di Allegri e Gasperini, che proprio questa sera si affronteranno in un Milan-Roma delicatissimo in chiave classifica, e perchè no, anche per questo spiacevole e amaro caso del destino.

Così, il calcio dice addio a Giovanni Galeone. Lo storico allenatore è morto oggi, all’età di 84 anni. Tra le squadre allenate da Galeone tra gli anni ’70 e i primi anni 2000 ci sono Udinese, Pescara e Napoli. Galeone è considerato il mentore di Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo, cresciuti nel segno dello storico allenatore. L’ex allenatore si era ritirato ufficialmente dal calcio il 4 marzo 2013.