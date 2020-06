Lutto per Rino Gattuso: a 37 anni è scomparsa sua sorella Francesca

Grave lutto per Rino Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan e attuale tecnico del Napoli: questa mattina, all'età di 37 anni, è infatti scomparsa sua sorella Francesca che ha lavorato anche lei per tanti anni nel club di via Aldo Rossi come segretaria. Lo scorso febbraio, dopo un malore, era stata ricoverata d'urgenza in ospedale ed oggi purtroppo è arrivata la triste notizia della sua morte. La redazione di Milannews.it esprime le sue sentite condoglianze a Rino per la scomparsa della sorella.