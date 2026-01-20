Maicon non ha dubbi: "L'Inter ha qualcosa in più rispetto a Milan e Napoli. Alla fine vincerà il campionato"

vedi letture

Intervistato dai colleghi de La Repubblica, l'ex Inter Maicon ha parlato dell'avvincente scontro al vertice che vede la formazione di Christian Chivu, sui compagno proprio in nerazzurro, difendersi dagli attacchi di Napoli e soprattutto Milan, distante solo 3 punti in classifica. Questi alcuni estratti delle sue parole.

Le squadre che inseguono l'Inter in campionato però sono vicinissime

"Il Milan ha una rosa di livello inferiore rispetto ai nerazzurri, il Napoli ha un ottimo organico ma è discontinuo. Vediamo come si comporteranno nel resto della stagione, ora ci sono anche le coppe che incideranno notevolmente sulla fatica, ma sono sicuro che l'Inter abbia qualcosa in più delle sue avversarie e che alla fine vincerà il campionato. Lo speso. E soprattutto spero".

Ora il calcio italiano è molto cambiato

"Non c'è più l'Inter di Macion, il Milan di Kakà. non è cambiato solo il calcio, sono proprio cambiati i giocatori".