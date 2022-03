Maignan a centrocampo per dare indicazioni ai compagni. Pioli: "Mike è sempre partecipe e curioso, fa 100 domande al giorno"

MilanNews.it

Durante l'intervista a DAZN, mister Pioli ha commentato così l'episodio di Maignan che in occasione della punizione che ha portato al gol del Milan era a centrocampo per disporre la "controbarriera" formata dai giocatori rossoneri: "Così fanno le squadre che vogliono vincere, la comunicazione è troppo importante. Mike è sempre stato così partecipe e curioso. Fa 100 domande al giorno per capire come ci muoviamo, però poi dopo è dentro la partita in tutto per tutto e deve continuare così. Tutti i giocatori lontano dalla palla devono organizzare le posizioni, questa cosa lui ce l’ha dentro, anche la personalità nel proporsi, è una cosa molto vantaggiosa”.