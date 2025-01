Maignan a Milan TV: "Conceiçao con la sua energia carica la squadra. Concentrati su domani"

vedi letture

Alla vigilia di Juventus-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, Mike Maignan è stato intervistato da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del Club:

La semifinale contro la Juventus:

“È una partita importante, una Coppa importante, giochiamo per un trofeo. Noi siamo qua perché vogliamo vincere, siamo qua per fare il meglio possibile e tornare a casa con il miglior risultato possibile”.

Su Conceiçao:

“È arrivato con la sua energia e la sua mentalità per caricare la squadra perché dobbiamo tornare a fare meglio, stiamo facendo ogni giorno quello che sta chiedendo”.

Vi aspettate una partita diversa da quella giocata in campionato?

“Ogni partita ha la sua storia, non sarà la partita di un mese fa. Non sappiamo come sarà, sappiamo solo che dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani”.

Gli obiettivi della stagione:

“Dobbiamo vivere il presente e dare tutto il massimo per domani, vedendo poi cosa succede dopo. Non possiamo parlare troppo, dobbiamo fare le cose giuste al momento giusto”.