Maignan entusiasta di Buffon: "È sempre un piacere incontrarti, leggenda"

Sul proprio canale Youtube, il Milan ha pubblicato un video recap della visita di Rino Gattuso, ct della Nazionale Italiana, a Milanello. Bellissimi e affettuosi gli abbracci tra la leggenda rossonera e lo staff di Massiliano Allegri, così come con Igli Tare e i calciatori italiani della rosa. Colpiscono in modo particolare, tra gli altri, i colloqui fitti tra Mike Maignan e Gigi Buffon.

Il portiere del Milan ha voluto celebrare la visita dello storico portiere della nazionale con una storia Instagram: "È sempre un piacere incontrarti, leggenda"