Maignan eroe! Due rigori parati e Francia alle final four. Theo sbaglia

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Mike Maignan eroe! Il portiere rossonero è il grande protagonista del passaggio del turno della Francia alle final four di UEFA Nations League. I transalpini hanno ribaltato nella serata di Parigi il 2-0 di Spalato, eliminando così la Croazia. La squadra di Deschamps riesce a portare la gara ai supplementari grazie alle reti di Olise e Dembélé che rimettono tutto in discussione. La gara arriva ai rigori e sale in cattedra Maignan che para due rigori, a Baturina e Stanisic. Tavola apparecchiata per Upamecano che regala la vittoria. Theo Hernandez, titolare e in campo tutta la partita, fallisce dal dischetto il primo match ball francese tirando alto.