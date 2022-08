Maignan: "L'anno scorso non ho sentito pressione. Paragoni con Donnarumma? Non mi cambia nulla"

MilanNews.it

Intervistato a DAZN, Mike Maignan ha parlato così sulla pressione di essere il sostituto di Donnarumma: "L’anno scorso non ho sentito la pressione, anche se inevitabilmente ho visto che la gente ha fatto molti paragoni tra me e Donnarumma. A me però questo non cambia niente. Prima di ogni partita io mi isolo, perché fuori la gente parla troppo e io non voglio sentire su di me la loro pressione. Mi aiuto con la musica, o cerco di chiudermi ‘nel mio mondo’".