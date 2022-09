Maignan sostituito con la Francia: il portiere avrebbe accusato solo un piccolo dolore al polpaccio

MilanNews.it

Cresce l'ansia in casa Milan per l'infortunio di Mike Maignan, sostituito nel corso di Francia-Austria per un infortunio al polpaccio sinistro. Il portiere rossonero, come confermato anche dallo staff della Nazionale, avrebbe però soltanto accusato un piccolo dolore al polpaccio che sulla carta potrebbe rassicurare la formazione di Stefano Pioli. A riferirlo è Eurosport France.