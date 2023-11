Maignan vede la Fiorentina e si esalta: è sempre decisivo

Interessante curiosità riguardante Mike Maignan e in particolare le prestazioni, a San Siro, contro la Fiorentina. Ieri sera il portiere francese ha salvato il risultato, nonostante la febbre, con un miracolo nel finale su Mandragora. Non è però la prima volta che "Magic Mike" Si rende protagonista di interventi prodigiosi contro la Viola: infatti ricordiamo tutti la parata su Cabral, in occasione di Milan-Fiorentina 1-0 del primo maggio 2022. I rossoneri di Pioli si giocavano lo scudetto punto su punto contro l'Inter,e il Milan doveva rispondere con una vittoria ai nerazzurri, vittoriosi anche loro poche ore prima a Udine. L'intervento di Maignan su Cabral è clamoroso, parando in due tempi un forte colpo di testa, preciso e pericoloso, dell'attuale calciatore del Benfica.

Mike vede la Viola e si esalta, proprio come ieri sera sul tap-in ravvicinato di Mandragora, nella stessa porta di quel meraviglioso primo maggio 2022 che lanciò poi il Milan verso il 19^esimo scudetto.