Maldini: “Abbiamo tanti giocatori sott'occhio, forti, con caratteristiche diverse”

Paolo Maldini, in diretta alla conferenza stampa di presentazione di Hernández e Krunic ha risposto ad una domanda su quelli che sono gli obiettivi rossoneri: "Abbiamo delle necessità in alcuni ruoli. Se cerchi profili di qualità, sono molto costosti. Abbiamo tanti giocatori sott'occhio, forti, con caratteristiche diverse. Non dobbiamo avere fretta per cercare di sbagliare il meno possibile. Ironie? Lasciamole così. I giocatori buoni ci sono in squadre retrocesse o in campionati non di altissimo livello".