Maldini: "Gattuso? C'è stata evoluzione. La squadra ascolta l'allenatore, impara dagli errori"

Paolo Maldini è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Atalanta-Milan: Su Gattuso: "C'è un'evoluzione di tutti noi. Il cambio da giocatore ad allenatore non è facile, non tutti riescono ad averla. Rino è uno che ascolta i nostri pareri, a volte non gli piacciono, ma ascolta. Abbiamo tutti lo scopo comune, arrivare più in alto possibile. Il confronto ti apre sicuramente la mente". Sugli obiettivi: "Abbiamo l'obiettivo di dare solidità alla società, alla squadra, con giocatori importanti e molto giovani. Il percorso è lungo, ma la squadra ascolta l'allenatore, impara dai suoi errori. Il trend è positivo, se manteniamo questa base siamo su una buona strada".