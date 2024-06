Maldini in uscita dal Milan, i suoi numeri in stagione

Daniel Maldini, classe 2001, è in uscita dal Milan dopo l'ultima stagione in prestito tra Empoli e Monza. Proprio a Monza ha fatto bene, con i brianzoli che vogliono riprenderlo dopo la scadenza del prestito. Sul trequartista, in scadenza nel 2025, c'è anche l'interesse del Genoa di Gilardino. Nelle scorse settimane ci sono stati sondaggi anche di Roma e Lazio.

Dopo una prima parte di campionato totalmente da dimenticare in toscana da gennaio a maggio, Maldini si è messo in mostra al Monza collezionando 11 presenze, per un totale di 326', impreziosite da 4 gol ed 1 assist.